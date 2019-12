Acidente com autocarro no México faz pelo menos 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram e 24 ficaram feridas num acidente com um autocarro que ocorreu esta quinta-feira no estado de Chihuahua, no México, anunciaram as autoridades locais.

O chefe dos bombeiros e da Proteção Civil da cidade de Saucillo afirmou que o acidente ocorreu durante a madrugada, explicando que o autocarro estava a efetuar o percurso entre a Cidade de Juarez e Torreon, não sendo conhecidas as causas do acidente.

O primeiro balanço apontou para a morte de 10 pessoas e cerca de 28 feridos, número que foi atualizado mais tarde.

O governador do estado de Chihuahua, Javier Corral, referiu que o número de mortos subiu para 13, com três pessoas que foram transportadas para o hospital a não resistirem aos ferimentos. As autoridades estão a investigar as causas do acidente.

Lusa