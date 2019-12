As imagens da explosão de gás que fez pelo menos 8 vítimas no sul da Polónia

Pelo menos quatro mortos e quatro feridos

Quatro pessoas morreram e outras tantas estão desaparecidas em resultado de uma explosão de gás que destruiu uma habitação na noite de quarta-feira em Szczyrk, uma estação de esqui no sul da Polónia, informaram hoje as autoridades locais.

Esta manhã, 100 bombeiros continuam a procurar sobreviventes.

Segundo o autarca da região da Silésia, Jaroslaw Wieczorek, um dos quatro corpos encontrados é o de uma criança.

Aos jornalistas, no local do acidente, Wieczorek disse que as oito pessoas estavam provavelmente no interior da casa quando a explosão ocorreu.

O distribuidor local de gás PSG disse que a explosão foi precedida por uma queda de pressão numa linha de gás, o que poderia indicar que foi perfurada acidentalmente durante os trabalhos em andamento nas proximidades.