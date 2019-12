"Vai morrer todo o mundo": as imagens da operação da Polícia Militar do Brasil que matou 9 pessoas

Paraisópolis transformada em inferno

A notícia das 9 mortes numa festa em São Paulo já tinha sido dada, mas agora começam a ser divulgados vídeos de vários momentos e locais diferentes da operação da Polícia Militar Brasileira em Paraisópolis, a maior favela de São Paulo onde vivem cerca de 100.000 pessoas.

Neste vídeo alegadamente feito por moradores da maior favela de São Paulo e divulgado pela Veja mostra o que parece ser a operação da madrugada do último domingo, que culminou na morte de 9 pessoas. Outras 12 pessoas ficaram feridas.

O presidente da União de Moradores de Paraisópolis, Gilson Rodrigues, confirmou que as imagens são mesmo do bairro na zona onde decorria a festa funk, com cerca de 5.000 pessoas.

Já o Jornal digital Poder360, que começou por ser um Blogue do jornalista brasileiro Fernando Rodrigues, divulgou um vídeo que alegadamente mostra vários momentos da operação, gravados por moradores da favela e, que a confirmar-se, mostram dezenas de pessoas encurraladas em vielas e a ação- por vezes violenta - da polícia Militar.

Os jovens mortos tinham entre 14 e 23 anos.

Imagens exclusivas da Rede Globo

A reportagem da rede Globo com imagens das câmaras de vigilância mostram a chegada dos polícias à favela de Paraisópolis.

Entretanto, a Secretaria de Segurança Pública do Brasil já confirmou que há imagens anexadas ao processo de investigação em curso, que vai ouvir vítimas e polícias.