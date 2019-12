Pelo menos 15 mortos em ataque durante manifestação no Iraque

No Iraque, pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas num ataque que aconteceu durante uma manifestação.

Durante o protesto anti Governo, que juntou centenas de manifestantes numa praça da capital iraquiana, vários homens armados dispararam contra a multidão.

De acordo com as autoridades do país, há dois polícias entre as vítimas mortais.

A manifestação ocupou várias avenidas da cidade e durante o dia houve momentos de tensão com as forças de segurança.

Para já, não é conhecida a identidade dos atiradores.

Nos últimos dias já tinha havido incidentes nas manifestações que decorrem contra o Governo do Iraque em várias praças de Bagdad.