Prédio de seis andares desaba no Quénia

Várias pessoas poderão estar presas sob os escombros de um prédio de seis andares que desabou hoje em Nairobi, no Quénia, informaram as autoridades quenianas.

O chefe da polícia de Nairobi, Philip Ndolo, disse hoje que 10 pessoas foram resgatadas dos escombros pelos moradores locais, que usaram as suas próprias mãos.

DANIEL IRUNGU/ EPA

Os militares chegaram posteriormente para ajudar nas operações de busca e salvamento.



O colapso de edifícios tornou-se comum em Nairobi, onde as casas são muito procuradas e os construtores sem escrúpulos geralmente ignoram os regulamentos para a construção dos prédios de habitação.



Após oito prédios desabarem e matarem 15 pessoas no Quénia em 2015, o Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, ordenou uma auditoria a todos os prédios do país para verificar se estes estavam de acordo com as normas de construção



A Autoridade Nacional de Construção constatou que 58% dos edifícios em Nairobi, capital do país, não eram adequados para habitação.

Lusa