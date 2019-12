Nova onda de tensão entre o Hamas e o exército israelita no sul do país

No sábado à noite foram disparados três mísseis no sul de Israel. A represália israelita não tardou em chegar com aviões e helicópteros que dispararam contra armazéns e posições de defesa do Hamas. O relato é do correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman.