Sarajevo cancela eventos públicos de rua devido a níveis elevados de poluição

As autoridades da capital da Bósnia cancelaram todos os eventos públicos ao ar livre devido aos níveis "perigosos" de poluição atingidos nos últimos dias.

Segundo a agência Associated Press, as autoridades de Sarajevo proibiram ainda a circulação de veículos pesados nas estradas da capital e aconselharam a população a permanecer em casa.

As medidas foram decretadas pelo governo regional de Sarajevo, que regista hoje o terceiro dia consecutivo em que os valores de partículas poluentes PM10 no ar ultrapassaram duas vezes o limite permitido pela União Europeia.

Sarajevo sofre frequentemente com elevadas concentrações de poluentes atmosféricos, sobretudo na última década, devido à proliferação de edifícios altos que bloqueiam o fluxo de ar, à utilização de veículos envelhecidos e ao aumento do uso de carvão para aquecimento.

De acordo com um relatório do Programa das Nações Unidos para Ambiente, os moradores de Sarajevo estão expostos a umas das maiores concentrações de poluição do ar na Europa.



Lusa