A história pouco convencional da mais nova Chefe de Governo do mundo

De onde vem Sanna Marin?

Proveniente de uma família atípica de classe média finlandesa, Sanna cresceu num apartamento com a mãe e a sua companheira.

Sobre isso, confessou à imprensa finlandesa que, "enquanto criança, cresceu a sentir-se invisível" porque, até 2015, não podia falar abertamente da sua família homossexual.

Foi a 1.ª na família a ir para a universidade e confessa que a mãe sempre a encorajou a fazer o que quisesse.

Aos 27 anos foi presidente da câmara da sua terra natal, Tampere e em 2015 eleita deputada no Eduskuntatalo, o Parlamento finlandês.

Aos 34 anos e com uma filha de 22 meses, Sanna chega para chefiar um Governo de coligação de centro-esquerda com outros 4 partidos, todos liderados por mulheres, todas com menos de 35 anos.

É, assim, a Primeira-ministra mais nova de sempre no mundo e a 3.ª mulher a chefiar um Governo finlandês.

Até aqui, ministra dos Transportes, Sanna foi eleita pelo SPD, o Partido-Social Democrata da Finlândia e sucede a Antti Rinne, que se demitiu na semana passada, depois de um dos partidos que integravam a coligação de Governo, o Partido do Centro, lhe ter retirado a confiança política.

Da Escandinávia para o mundo

A Finlândia está na presidência rotativa da União Europeia (UE) até ao final do ano, por isso, é provável que os deputados aprovem muito em breve a nomeação de Sanna Marin, para que possa representar a Finlândia já esta semana, a 12 e 13 de dezembro na cimeira de líderes da UE em Bruxelas.

A seguir a Sanna entre os mais jovens líderes mundiais está a Primeira-ministra da Ucrânia, Oleksiy Honcharuk, de 35 anos e Jacinda Ardern, a Chefe do Executivo da Nova Zelândia, com 39 anos.