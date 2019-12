Mísseis lançados contra base norte-americana junto ao aeroporto de Bagdade

Quatro mísseis caíram hoje numa base militar junto ao aeroporto de Bagdade, onde se encontram soldados norte-americanos, causando seis feridos, indicou o exército sobre o último ataque de uma série que parece estar a intensificar-se.

Fontes de segurança precisaram à agência France Presse que todos os feridos são das unidades de elite do contraterrorismo, única força iraquiana treinada e armada pelos Estados Unidos, num país onde as fações armadas pró-Irão ganharam influência e integram agora as forças de segurança.

Dois feridos estão em estado grave, adiantaram.

O exército disse ter descoberto as bases de lançamento daqueles mísseis, assim como de outros projéteis que não explodiram.

A base visada hoje antes do amanhecer abriga igualmente soldados e diplomatas norte-americanos.

Este ataque é o nono registado nas últimas seis semanas contra bases onde se encontram soldados norte-americanos ou a embaixada dos Estados na zona verde de Bagdad, fortemente protegida.

Os disparos de mísseis ainda não causaram vítimas mortais, mas preocupam os Estados Unidos que analisam o envio de mais entre 5.000 a 7.000 militares para o Médio Oriente.

Os ataques não foram reivindicados, embora Washington responsabilize geralmente as fações armadas iraquianas apoiadas pelo Irão.

A República Islâmica arma, financia e treina as fações mais radicais do Hachd al-Chaabi, coligação de paramilitares iraquianos já integrados nas forças do Estado.

Os Estados Unidos impuseram recentemente sanções a três membros do Hachd al-Chaabi, acusados de envolvimento na "repressão brutal" do movimento de contestação inédito que abala o Iraque desde 1 de outubro.

