Pelo menos um morto e 20 feridos em erupção de vulcão na Nova Zelândia

Pelo menos uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas, algumas com gravidade, na erupção de um vulcão na ilha de Whakaari, que fica a cerca de 50 quilómetros da costa este da Ilha do Norte da Nova Zelândia. O Governo neozelandês diz que há vários desaparecidos, mas não avança com um número concreto.

Seriam cerca de uma centena, os turistas que estavam perto do vulcão, numa ilha desabitada, à hora que entrou em atividade.

Passava pouco 14h00, hora local (1h00 em Lisboa), quando da cratera do White Island surgiu uma nuvem de cinzas com mais de 3 mil e 600 metros de altura.

Vídeos da erupção do vulcão foram partilhados nas redes sociais.

"É uma situação que está a evoluir e, é claro, todos os nossos pensamentos estão com as pessoas envolvidas", disse Jacinda Ardern em Wellington, logo após a erupção que ocorreu às 14:11 (01:11 em Wellington). Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, algumas das quais com gravidade, informaram os serviços de emergência, citados por órgãos de comunicação social neozelandeses.

A agência neozelandesa GeoNet, que monitoriza a atividade vulcânica e sismolágica no país, indicou ter ocorrido uma erupção vulcânica moderada e alertou para possíveis novas erupções ou sismos.

Número indeterminado de desaparecidos

As equipas de emergência, apoiadas por sete helicópteros, estão no terreno a retirar as pessoas afetadas, algumas das quais estavam perto da cratera minutos antes da erupção, de acordo com imagens de uma câmara de rastreamento instalada na zona.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança ao redor da ilha e cancelaram imediatamente todas as excursões, incluindo as de barcos turísticos.

Com Lusa