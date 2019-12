Polémicas camisolas com o Pai Natal retiradas do mercado

A cadeia de supermercados Walmart viu-se obrigada a retirar do site canadiano uma camisola de Natal onde o Pai Natal surge sentado junto a três linhas de uma substância branca semelhante a cocaína, com a frase “Deixa nevar” estampada por baixo.

A descrição do produto aumentou a polémica nas redes sociais, ao fazer referência a “neve da Colômbia”: “Todos sabemos como a neve funciona. (…) A melhor vem diretamente da América do Sul. Uma triste notícia para o alegre velho São Nicolau, que vive longe no Polo Norte. É por isso que o Pai Natal gosta de saborear o momento em que arranja neve colombiana de qualidade”, cita o Washington Post.