Avião militar chileno desaparecido com 38 pessoas a bordo

Desapareceu um avião militar chileno com 38 pessoas a bordo. O aparelho descolou de Punta Arenas, no sul do país, para prestar apoio numa base na Antártida. A Força Aérea do Chile informou, em comunicado, que o contacto via rádio foi interrompido por volta das 18h30, cerca das 21h30 em Portugal.

No aparelho seguiam 17 tripulantes e 21 passageiros. A Marinha chilena lançou já uma operação de busca e resgate e enviou aviões e navios para a zona.

Também o Presidente do Chile, Sebastián Piñera, já se deslocou para o posto de comando da base aérea na capital chilena para monitorizar a situação.

A Força Aérea já declarou o estado de emergência para as buscas do avião.