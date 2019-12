Bebé espancado até à morte pela mãe por atirar televisão ao chão

Viston, de um ano, foi espancado até à morte pela mãe, na semana passada, depois de ter atirado uma televisão ao chão. A criança, que morreu no hospital, tinha o crânio, a clavícula e a bacia fraturados, de acordo com o Daily Mail.

A mãe, Rhionna Nichols, de 20 anos, acusada de homicídio, abuso e tortura de crianças, alega que abanou o bebé e que lhe acertou com um chinelo na cabeça em casa, em Detroit, nos EUA. A polícia não confirmou detalhes após a morte de Viston, no sábado, mas a família revelou que a jovem mãe se tinha chateado com o filho depois de ele ter atirado uma televisão ao chão.

"É realmente difícil saber o que fazer agora, só de pensar no facto de que nunca mais poderei segurar no meu sobrinho...Não consigo imaginar pelo que ele teve de passar", disse Kenya Stevenson, tia paterna, à Fox.

Segundo o testemunho de Patrick Debolt, que conhecia a família, Rhionna Nichols tinha problemas com drogas e já lhes tinha pedido várias vezes dinheiro. Contudo, ressalva que a mãe nunca abandonou a criança, que caraterizava como "feliz".