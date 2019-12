Blue Origin de Jeff Bezos vai lançar (e aterrar) uma nave espacial reutilizável

A Blue Origin, empresa privada de voos espaciais fundada pelo milionário Jeff Bezos, vai lançar hoje uma nave espacial cheia de experiências científicas - e de milhares de postais de crianças - se a meteorologia o permitir.



A nave New Shepard deverá ser lançada do Texas às 9h30 hora local, 14h30 em Lisboa. Meia-hora antes terá início a transmissão via internet no site da Blue Origin.

Será o início da missão suborbital NS-12, o 12.º lançamento da New Shepard e o 6.º desta nave espacial em particular, com várias experiências científicas a abordo para a NASA e outros clientes.

Algumas das experiências científicas incluem:

Uma "planta espacial" da NASA para estudar como os genes se expressam em microgravidade;

Um teste de tecnologia de reciclagem da NASA para transformar lixo em água e gases como hidrogénio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano, chamado OSCAR;

Uma experiência realizado por estudantes da Universidade de Columbia, Nova Iorque, para estudar os efeitos da microgravidade na biologia celular;

Dois projetos de arte vencedores do concurso Art in Space, com a banda de rock OK Go.



Na bagagem vão também milhares de postais com mensagens escritas por crianças e obras de arte que fizeram no clube Blue for the Future, criado pela Blue Origin para sensibilizar as crianças para a exploração espacial. Este é o primeiro projeto do clube: enviar para o espaço 10 mil cartões com as visões das crianças para o futuro da humanidade no espaço.

A Blue Origin tem também planos para um módulo lunar tripulado para a NASA e tem trabalhado numa versão da nave New Shepard para passageiros.