Boris Johnson imita cena de "O Amor Acontece" em crítica a Hugh Grant

Na quinta-feira, cerca de 46 milhões de eleitores britânicos vão às urnas para escolher quem vai governar o Reino Unido e continuar as negociações do Brexit com a União Europeia.

As sondagens continuam favoráveis a Boris Johnson, apesar das últimas 48 horas terem sido atribuladas para o líder conservador.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro não gostou de ser confrontado por um jornalista e, em plena entrevista, meteu ao bolso o telemóvel do repórter.

Para cativar os eleitores e em resposta às críticas do ator Hugh Grant, Boris Johnson parodiou uma cena do filme "O Amor Acontece".