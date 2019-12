Força Aérea chilena mobiliza todos os meios para localizar avião militar desaparecido

Um avião militar com 38 pessoas a bordo desapareceu no Chile. O aparelho descolou de Punta Arenas, no sul do país, para prestar apoio numa base na Antártida. De acordo com a Força Aérea chilena declarou o estado de emergência para as buscas do avião, que interrompeu o contacto via rádio por volta das 18h30, cerca das 21h30 em Lisboa.