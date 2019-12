Morreu o homem que serviu de inspiração para o Ice Bucket Challenge

Morreu esta terça-feira, aos 34 anos, Pete Frates, ex-jogador de basebol do Boston College, que serviu de inspiração ao Ice Bucket Challenge - desafio que colocou milhares de pessoas em todo o mundo a deitar baldes de água fria pela cabeça abaixo para angariar dinheiro para a luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA).

"O Pete faleceu rodeado pela sua família e de forma pacífica aos 34 anos, depois uma batalha heróica contra a ELA", pode ler-se na nota publicada na página da fundação do ex-atleta.

"Era um líder nato e o melhor companheiro de equipa, Pete foi um modelo para todos, especialmente para jovens atletas, que o admiravam pela sua coragem e espírito positivo inabalável perante as adversidades. Era um lutador que nos inspirou a usar os nossos talentos e forças ao serviço dos outros".

Pete Frates tinha 27 anos quando descobriu que sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa rara, caraterizada pela degeneração dos nervos motores do corpo humano. Desde esse momento, dedicou-se a tentar encontrar uma cura para a doença. Apesar de o desafio do balde com água gelada não ter partido do ex-jogador, foi ele que ajudou a que a iniciativa ganhasse visibilidade e se tornasse um fenómeno viral nas redes sociais em 2014.

O desafio era simples: gravar um vídeo onde onde era "atingido" por um balde de água gelada, onde fossem nomeadas três outras pessoas para o cumprir. Aqueles que não o fizessem teriam de participar com um donativo para a associação norte-americana de esclerose lateral amiotrófica ALS Association. Várias personalidades nacionais e internacionais contribuíram para o crescimento da iniciativa, que arrecadou 220 milhões de dólares (cerca de 198 milhões de euros) só esse ano.

A moda dos banhos gelados não parece ter sido em vão. Graças aos fundos recolhidos com a campanha, os cientistas identificaram um gene potencialmente ligado à esclerose lateral amiotrófica.