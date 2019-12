O Presidente da comissão de Justiça da Câmara dos Representantes, Jerry Nadler, anunciou esta terça-feira a formalização de dois artigos de destituição contra Donald Trump, Presidente dos EUA, por abuso de poder e obstrução do Congresso.

Os dois artigos devem ser votados ainda esta semana, no Comité Judiciário, e antes do Natal no plenário da Câmara de Representantes.