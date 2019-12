Onze condenados pelo ataque ao metro de S. Petersburgo com penas pesadas

Onze pessoas foram hoje condenadas na Rússia a sentenças que variam entre prisão perpétua e 19 anos de prisão pelo envolvimento num ataque terrorista que matou 15 pessoas no metropolitano de São Petersburgo, em 2017.



Abror Azimov, considerado pelos investigadores como "um dos organizadores" do ataque, foi condenado a prisão perpétua pelo tribunal militar daquela que é a segunda maior cidade da Rússia, enquanto 10 outras pessoas, acusadas de atos de cumplicidade como fornecimento de armas, explosivos e documentos falsos, foram condenadas a penas entre 19 e 28 anos de prisão.



O atentado realizado em 3 de abril de 2017 num comboio metropolitano que estava entre duas estações, no centro da antiga capital imperial, matou 15 pessoas e provocou quase 70 feridos.



Reivindicado por um grupo pouco conhecido ligado à Al Qaeda, o "Batalhão Imam Chamil", o ataque foi realizado com uma bomba improvisada cheia de estilhaços que explodiu dentro de um comboio.



Imagens da estação de Sennaya Ploshchad exibidas na altura pela televisão estatal mostraram a porta de um comboio rebentada, com passageiros ensanguentados e aturdidos deitados no chão e rodeados de fumo.



Toda a rede de metro foi fechada após o ataque e a segurança foi reforçada na cidade, de cinco milhões de habitantes.



O alegado autor, Akbarjon Djalilov, um homem de 22 anos nascido no Quirguistão, foi morto na explosão e nenhum dos cúmplices condenados admitiu culpa.



Um dos advogados dos réus, Marat Saguitov, alegou que o tribunal não tinha provas concretas contra os seus clientes, referindo que toda a acusação foi baseada no facto de um dos inquilinos do apartamento onde viviam os condenados ser conhecido do bombista suicida.