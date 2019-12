Seis mortos em tiroteio num hospital na República Checa

"Há quatro mortos e duas pessoas gravemente feridas no local. A polícia está intensamente à procura do criminoso. Pedimos ao público cooperação, em caso de conhecimento, entre em contato connosco na linha 158.", confirma a polícia checa no Twitter.

Segundo a imprensa internacional, o atirador entrou a matar sobre pelo menos 7 pessoas na sala de espera do hospital de Poruba, na cidade de Ostrava no norte do país, por volta das 7 da manhã (6h00 em Lisboa) e fugiu do local.

Foi, entretanto, montada uma caça ao homem na zona, com o hospital a ser fechado assim como uma universidade nas imediações.

A polícia divulgou, entretanto, uma foto do "provável atirador" e pede a "máxima cautela" à população.

O ministro da saúde checo Adam Vojtech confirmou, entretanto, que o número de vítimas subiu para seis, ao início da manhã.