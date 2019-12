Tubarão morre ao tentar entrar em gaiola com mergulhadores

Uma empresa mexicana de mergulho está a ser criticada depois de um tubarão ter morrido ao ficar preso numa gaiola de proteção, usada para impedir que estes animais entrem em contacto com os mergulhadores.

O momento foi captado em vídeo e mostra o tubarão-branco a aproximar-se da gaiola, com quatro mergulhadores lá dentro. O animal tenta entrar na gaiola, mas a cabeça fica presa e começa a sangrar, acabando por morrer.

Segundo o Daily Mail, as imagens foram captadas em outubro na ilha de Guadalupe, no estado mexicano de Baja California.

O ativista mexicano Arturo Islas Allendes criticou a empresa e o dono, dizendo que a gaiola não cumpria os parâmetros de segurança necessários e que devia ter sido construída com barras mais próximas.

O ativista alertou ainda que o incidente aconteceu "no mais importante santuário de tubarões-brancos do planeta".

A empresa responsável pelo mergulho recorreu às redes sociais para esclarecer o caso. Num comunicado no Facebook, a organização da Nautilus Dive Adventures mostrou-se "triste e chateada" com a situação, e defendeu que as gaiolas usadas pela empresa "cumprem os requisitos das regulações mexicanas".