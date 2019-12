Dolce&Gabbana condenada a indemnizar Maradona em 70 mil euros

A empresa italiana de alta costura Dolce&Gabbana foi condenada por um tribunal de Milão a pagar 70 mil euros a Diego Maradona por danos causados pela utilização indevida do seu nome para fins comerciais.

A sentença dita ainda que a Dolce&Gabbana reembolse o argentino do valor pago em advogados e custas judiciais do processo no valor de 13 mil euros.

O litígio remonta a 2016, altura em que, num desfile em Nápoles, uma modelo vestia uma camisola azul da equipa napolitana com o nome de Maradona e o número 10.

O advogado do argentino disse à AFP que tal aconteceu "sem o consentimento de Maradona que nem sequer foi contactado".

A defesa da Dolce&Gabbana alegou que se tratava de uma homenagem em Nápoles.

Mas, para a juíza Paola Gandolfi, o nome de Maradona é associado a "excelência no futebol", a um "mito" e "não pode ser consentido que terceiros o utilizam sem o consentimento do titular", explicou na leitura da sentença.