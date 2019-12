Greve provoca 460 quilómetros de congestionamentos na região de Paris

A região de Paris enfrentava esta quarta-feira de manhã cerca de 460 quilómetros de filas de transito e as linhas de metro da cidade, excetuando duas, estavam encerradas como consequência das greves no país, anunciaram as autoridades.

As pessoas também usaram outros meios além dos carros para chegarem ao trabalho, como bicicletas e 'scooters' partilhadas.

Muitos franceses ainda expressam apoio às greves, que já duram há sete dias consecutivos, apesar do caos instalado e por medo de que as suas reformas sofram cortes com o novo plano para reformas e pensões do Presidente francês, Emmanuel Macron.

Centenas de milhares de manifestantes irados marcharam pelas cidades francesas.

Stephane Mahe

Os sindicatos temem que um novo sistema de reformas, que substitua os muitos que existem atualmente, alguns que dão privilégios especiais a determinados setores com destaque para o dos transportes, force as pessoas a trabalhar mais para posteriormente terem pensões de reforma mas baixas. O Governo diz que não aumentará a idade da reforma acima dos 62 anos.

O primeiro-ministro francês apresenta esta quarta-feira ao país o plano de reforma das pensões, em que procura atender a algumas preocupações das principais classes profissionais afetadas.

Na terça-feira à tarde, na Assembleia Nacional, Edouard Philippe antecipou que não fará nenhum "anúncio mágico".

Se alguns sindicatos só aceitam parar a mobilização caso o Governo abandone completamente a instituição de um sistema universal através de pontos, há alguns tópicos que podem melhorar o estado das negociações.

Edouard Philippe pode retardar a entrada em vigor desta reforma prevista para 2025, tentar acomodar melhor os regimes especiais - como os trabalhadores dos transportes - e ainda compensar alguns funcionários públicos como professores e enfermeiros que sairão prejudicados com as mudanças propostas.