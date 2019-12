Grupo Boko Haram matou pelo menos 275 pessoas este ano nos Camarões

O grupo Boko Haram matou pelo menos 275 pessoas este ano no norte dos Camarões, apesar de o Governo camaronês ter dito em janeiro que o grupo extremista islâmico tinha visto diminuída a sua área de intervenção.

De acordo com a Amnistia Internacional (AI), que passou mais de duas semanas na região, mais de 80% das vítimas entre janeiro e novembro eram civis.

As pessoas no extremo norte de Camarões "estão a viver em terror", disse a diretora regional interina da Amnistia Internacional para a África Ocidental e Central, Samira Daoud.

"Muitos deles já testemunharam ataques ao Boko Haram e perderam familiares ou amigos", declarou. "As pessoas já não perguntam se haverá mais ataques, mas quando vão ocorrer. Sentem-se completamente abandonados pelas autoridades", acrescentou.

A insurgência de uma década do Boko Haram começou no nordeste da Nigéria e espalhou-se pelas fronteiras dos Camarões, além do Níger e Chade.

O grupo matou dezenas de milhares de pessoas, deslocou milhões e criou uma das maiores crises humanitárias do mundo. Nos últimos anos, alguns combatentes prometeram lealdade ao grupo do Estado Islâmico (EI), criando uma nova ameaça.

A AI disse que este ressurgimento do grupo extremista no norte dos Camarões ocorreu depois de o Presidente camaronês, Paul Biya, ter chamado o grupo de "uma ameaça residual" em janeiro.

Até ao momento, não houve comentários do Governo camaronês sobre estes dados, embora no passado tenha criticado fortemente os relatórios de grupos internacionais de direitos humanos.

Em 2014, o Boko Haram chamou a atenção do mundo com o sequestro de quase 300 alunas nigerianas de uma escola de Chibok. Embora muitas das alunas tenham sido libertadas, inúmeras outras pessoas sequestradas ao longo da década permanecem desaparecidas.

A Anistia Internacional disse que entrevistou mulheres no norte dos Camarões, que também foram sequestradas pelo Boko Haram e depois escaparam. Estas mulheres relataram terem sido forçadas a converterem-se ao islamismo sob ameaça de morte.

Biya, que está no poder desde 1982, teve que lidar não apenas com a violência extremista islâmica no norte dos Camarões, mas também com ataques de separatistas nas regiões de língua inglesa do país.

Cerca de 3.000 pessoas morreram desde 2017 em combates nas regiões onde separatistas de língua inglesa dizem que foram marginalizados pelo Governo federal. A violência forçou mais de 500.000 pessoas de suas casas.