O envelope vermelho que surpreendeu 198 funcionários

Um empresa imobiliária do estado norte-americano de Maryland ofereceu um prémio de 10 milhões dólares (mais de nove milhões de euros) aos 198 funcionários presentes na festa de fim de ano da empresa. Segundo os funcionários, foi entregue um envelope vermelho a cada pessoa com um bónus.

"Quando abri o envelope, fiquei totalmente descrente", disse à CNN Stephanie Ridgway, gerente de projetos da empresa. "Eu não podia acreditar no que vi. Nem tenho palavras para descrever o que senti, foi simplesmente incrível. Ainda estou em choque. Definitivamente muda a vida de uma pessoa", concluiu.

A St. John Properties alcançou o objetivo anual principal de desenvolver 6 mil milhões de metros quadrados em imóveis, duplicando o valor em 14 anos, explicou o presidente da empresa imobiliária, Lawrence Maykrantz.

Cada funcionário recebeu o prémio com base na quantidade de anos que trabalha na empresa. A quantia mais pequena, de 100 dólares (cerca de 90 euros), foi entregue a um trabalhador que tinha acabado de ser contrato e ainda nem tinha começado efetivamente a trabalhar. O maior foi de 270 mil dólares, mais de 243 mil euros.

Segundo o empresário, o momento da surpresa foi uma das coisas mais incríveis que já testemunhou na vida.

"Todos estavam impressionados. Estavam a gritar, a chorar, a rir, a abraçar-se. As pessoas faziam fila para nos abraçar, nos beijar e apertar a mão, e contaram-nos as histórias de como vão dar uso ao prémio. As pessoas agora estão livres de dívidas", contou Lawrence Maykrantz.