Pelo menos um morto e 60 feridos em ataque perto de base dos EUA no Afeganistão

Uma pessoa morreu hoje e 60 ficaram feridas após a explosão de pelo menos um carro armadilhado perto de Bagram, a maior base militar dos Estados Unidos no Afeganistão.

"A explosão foi muito forte. Destruiu e danificou várias casas nas aldeias vizinhas. Cerca de 60 civis, incluindo mulheres e crianças, ficaram feridos e foram transportados para diferentes hospitais. Uma mulher morreu", disse à agência Efe o governador do distrito de Bagram, Shukoor Qudusi.



O responsável precisou que "depois da primeira grande explosão, houve mais duas, relativamente pequenas" e acrescentou que "um dos veículos dos atacantes foi intercetado pelas forças de segurança".



O ataque à base de Bagram, na província de Parwan, a menos de 100 quilómetros a norte de Cabul, teve início por volta das 06:00 (1:30 em Lisboa) e, por enquanto, as forças de segurança ainda estão a tentar limpar a área.



A missão da NATO no Afeganistão também confirmou à Efe que não houve baixas entre as suas tropas no "ataque ao aeródromo de Bagram esta manhã, visando uma instalação médica em construção para a população local".