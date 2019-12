Autoridades chilenas encontram restos mortais na zona onde avião militar desapareceu

As autoridades chilenas indicaram, na quarta-feira, que foram encontrados restos mortais na mesma zona onde a Força Aérea estabeleceu o último contacto com o avião militar que desapareceu na segunda-feira com 38 pessoas a bordo. A Força Aérea do Chile anunciou na segunda-feira ter perdido "o contacto via rádio" com um avião militar C130 com 38 pessoas a bordo, que descolou de Punta Arenas, sul do país, para uma base na Antártida.

O avião, que descolou da base aérea de Chabunco, em Punta Arenas, a mais de três mil quilómetros a sul de Santiago do Chile, tinha como missão prestar apoio logístico à base na Antártica.