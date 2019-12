Projeções dão vitória a Boris Johnson com maioria absoluta

O partido Conservador venceu as eleições legislativas no Reino Unido com uma maioria absoluta de 368 mandatos, segundo a projeção à boca das urnas divulgada pelas três estações televisivas britânicas BBC, ITV e Sky.

A sondagem dá ao partido Conservador 368 deputados, contra 191 do partido Trabalhista.

Veja em direto a emissão especial da SIC Notícias:

Direto

O Partido Nacionalista Escocês alcança 55 lugares, os Liberais Democratas 13, o Plaid Cymru (nacionalistas galeses) três e os Verdes um assento.

Para obter uma maioria absoluta, um partido precisa de vencer em 326 das 650 circunscrições eleitorais, mas, na prática, são precisos menos deputados porque o presidente da Câmara dos Comuns não vota e os deputados do Sinn Fein têm uma longa tradição de não assumirem funções.

Os primeiros resultados serão anunciados pelas 23h00 (hora local, mesma hora em Lisboa), mas será a partir das 02h00 de sexta-feira que começarão a sair em maior número.

Jeremy Corbyn foi o primeiro líder a reagir. O dirigente dos trabalhistas deixa um agradecimento especial a todos os apoiantes.

"Prometi que o Partido Trabalhista teria a maior campanha popular que o nosso país alguma vez viu. E vocês, os nossos militantes e apoiantes, fizeram isso mesmo. Vocês são o coração do nosso partido e foram incansáveis em busca da vitória para que possamos construir um futuro mais justo. Agradeço-vos a todos", pode ler-se.

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, também deixou um agradecimento a todos os que votaram no SNP (Partido Nacional Escocês):