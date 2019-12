Os migrantes, todos rapazes, na sua maioria menores de idade, foram transportados para o porto da ilha Gran Canária, em Espanha.

Alguns tiveram de ser hospitalizados com sintomas de hipotermia e desidratação.

O Ministério dos Assuntos Internos de Espanha disse, em comunicado, que até ao dia 1 de dezembro, mais de 24 mil pessoas tentaram entrar em território espanhol, ilegalmente, por via marítima. Menos 29% do que no ano passado.