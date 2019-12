Abdelmadjid Tebboune, ex-primeiro-ministro de Bouteflika, eleito Presidente da Argélia

Abdelmadjid Tebboune, antigo ministro e depois chefe de Governo do Presidente deposto Abdelaziz Bouteflika, foi eleito Presidente na primeira volta, anunciou hoje a Autoridade Nacional de Eleições (ANIE).

Tebboune, de 74 anos, teve 58,15% dos votos, indicou o presidente da ANIE, Mohamed Charfi, numa cerimónia oficial, um dia depois do escrutínio que ficou marcado por uma abstenção recorde - votaram 41,14% dos eleitores segundo os dados oficiais - e que decorreu num contesto de contestação ao regime no poder na Argélia desde a independência em 1962.

O anúncio da vitória de Abdelmadjid Tebboune, 73 anos, foi feito quando está previsto que os argelinos ocupem as ruas pela 43.ª sexta-feira consecutiva desde o início do movimento ("Hirak") de protesto a 22 de fevereiro.

Tebboune, um dos cinco candidatos à presidência, é um produto do "sistema" contestado nas ruas. Alto funcionário na década de 1970, foi por diversas vezes responsável municipal na década seguinte, antes de subir a ministro nos anos 1990.

Bouteflika designou-o ministro da Comunicação e da Cultura quando chegou ao poder em 1999, antes de lhe confiar outras pastas até 2002. Foi de novo chamado ao governo em 2012, e assumiu o cargo de primeiro-ministro entre maio e agosto de 2017.

Foi despedido ao fim de três meses por se ter envolvido num conflito com diversos homens de negócios próximos de Said Bouteflika, o todo-poderoso irmão do Presidente.

Abdelaziz Bouteflika foi obrigado a demitir-se a 2 de abril por pressão da rua e o seu irmão foi detido um mês depois e condenado no final de setembro a 15 anos de prisão por "conspiração contra o Estado e as Forças Armadas".

Após ter obtido a demissão de Bouteflika, no poder há 20 anos, o "Hirak" tem vindo a exigir o desmantelamento do "sistema", considerando as presidenciais um pretexto para a "regeneração" de um poder desacreditado e envelhecido, pelo que apelou ao seu boicote.

Foram chamados às urnas 24,4 milhões de eleitores e a taxa de participação foi a mais baixa dos escrutínios pluralistas da história do país. Algumas assembleias de votos foram vandalizadas e na capital, Argel, decorreu mais uma manifestação de protesto.

Segundo a ANIE, o Conselho Constitucional vai proclamar os resultados definitivos entre 16 e 25 de dezembro.

Com Lusa