As imagens impressionantes do ataque de um polvo a uma águia americana

Uma equipa de criadores de salmão conseguiu resgatar uma águia presa nos tentáculos de um polvo na ilha de Vancouver, no Canadá, na passsada segunda-feira.

Depois de ouvir sons estridentes, o grupo disse que encontrou "uma águia americana submersa na água com um grande polvo a tentar arrastá-la". Sem saberem se deveriam intervir, os criadores deixaram os dois animais na disputa pela sobrevivência durante alguns minutos, até que decidiram salvar a águia.

Um membro da equipa utilizou uma vara com um pequeno gancho, enquanto outro colega gravava o momento. "Consegui agarrar o polvo. Ele descolou o tentáculo, o que deu à águia tempo suficiente para chegar à praia", disse John Ilett à CNN.

Illet trabalha na pesca há cerca de 20 anos e admite já ter visto coisas incríveis, mas nenhuma como esta. "É em momentos como estes que eu amo o meu trabalho. É simplesmente incrível", explicou.

Nas redes sociais, a equipa tem sido confrontada com o facto de ter resgatado a águia, ao que o criador tem respondido: "Estou em falha porque sou humano e senti compaixão pela águia? No fim do dia, os dois animais estão vivos e bem, e seguiram caminhos diferentes", acrescenta.