Ponto mais profundo da Terra continental descoberto na Antártida

O ponto mais profundo da Terra continental foi descoberto na Antártida Oriental, por baixo do glaciar Denman.

Este desfiladeiro de gelo atinge os 3.5 quilómetros abaixo do nível do mar e é apenas nos oceanos que estes pontos podem ser ainda mais profundos.

Em comparação, a área menos exposta do planeta Terra situa-se no Mar Morte e fica 413 metros abaixo do nível do mar.

Segundo a BBC, a descoberta ficou a cargo de uma equipa de investigadores da Universidade de Irvine na Califórnia e está ilustrada num novo mapa da Antártida, que mostra a forma detalhada deste desfiladeiro.

Em declarações à emissora britânica, o investigador Mathieu Morlighem, que trabalha no projeto há seis anos, explicou que este é o "retrato mais preciso até agora" daquilo que se esconde por baixo do manto de gelo da Antártida.

A descoberta vai ajudar os especialistas a perceber como é que o Polo Sul pode mudar no futuro.