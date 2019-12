O relato do piloto que salvou cinco vítimas do vulcão na Nova Zelândia

As autoridades neozelandesas conseguiram resgatar os corpos de seis vítimas mortais na sequência da erupção do vulcão Wakaari, na segunda-feira. Há duas vítimas que continuam desaparecidas, 15 Pessoas morreram e mais de 20 estão internadas com queimaduras graves.

Jason Hill foi uma das pessoas que se disponibilizaram para ajudar. O piloto de helicópteros, de 31 anos, salvou cinco vítimas com diferentes ferimentos.