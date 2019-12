Confrontos entre polícia e manifestantes em Beirute

As forças de segurança do Líbano usaram gás lacrimogénio e balas de borracha contra os manifestantes em Beirute. Os manifestantes envolveram-se em confrontos com a polícia e tentaram derrubar as barricadas colocadas para limitar a zona da manifestação.

Centenas de pessoas juntaram-se na capital do país para protestar contra o Governo. A manifestação deste sábado faz parte de uma onda de protestos que varreram o Líbano desde 17 de outubro e que levaram à renúncia do então primeiro-ministro, Saad al-Hariri.