Acusado de roubo homem que publicava fotos com maços de notas nas redes sociais 

Arlando Henderson, de 29 anos, não tinha vergonha de mostrar aos seus amigos e seguidores nas redes sociais a vida luxuosa que levava, ostentando maços de notas em várias fotografias. Mas, se o dinheiro tinha sido fruto de roubos sistemáticos ao cofre de um banco, talvez tivesse sido melhor não publicar as evidências no Facebook.

O caso aconteceu em San Diego, na Califórnia, EUA, e acabou com Henderson, funcionário da Wells Fargo, a ser detido pelo FBI, a 4 de dezembro. Neste momento, o homem enfrenta várias acusações, incluindo duas de fraude a instituições financeiras e 19 de roubo.

"Durante julho e agosto de 2019, Henderson utilizou uma conta nas redes sociais para publicar várias fotografias dele com grandes quantidades de dinheiro", indica o comunicado citado pela CNN.

O homem aparecia em várias fotografias no Facebook e no Instagram com grandes quantidades de dinheiro e o procurador responsável pelo caso acredita que ele usou o dinheiro para pagar um adiantamento de 20 mil dólares - cerca de 18 mil euros - na compra de um Mercedes-Benz. Acreditam ainda que Henderson terá falsificado documentos para obter um empréstimo de uma instituição financeira para conseguir pagar o valor total do carro.

De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o homem está a ser acusado de ter subtraído valores do banco em, pelo menos, 18 ocasiões onde terá arrecadado milhões de dólares.