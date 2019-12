Charlize Theron fala sobre o momento em que a mãe matou o pai

A atriz Charlize Theron confessa que não sente vergonha por falar sobre o momento em que a mãe matou o pai, em legítima defesa, num alerta para a situação que muitas famílias passam.

Numa entrevista à emissora NPR, a atriz sul africana revela que tinha 15 anos quando o pai entrou em casa com uma arma e tentou chegar até à jovem e à mãe, escondidas num quarto.

"O meu pai estava tão bêbedo que não sei como conseguiu andar até casa com uma arma", confessa a atriz que nasceu numa quinta na África do Sul, com os pais, Gerda e Charles.

A atriz conta que teve de se encostar à porta do quarto, com a mãe, para impedir que o pai entrasse.

"Ele deu um passo atrás e abriu fogo sobre a porta três vezes. Nenhuma das balas nos atingiu, o que é um milagre. Mas em legitima defesa, a minha mãe acabou com a ameaça."

Charlize Theron descreve o pai como um "homem doente" e que durante toda a sua vida só o conheceu de uma maneira: "alcoolizado".

Na entrevista, fala ainda sobre a "situação desesperante" em que a família vivia, e diz que violência familiar é algo que partilha com muitas pessoas.