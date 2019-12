Rapaz de 19 anos suspeito de violar e assassinar jovem no Reino Unido

Wesley Streete, de 19 anos, sem morada fixa, é suspeito de matar Keeley Bunker, de 20 anos. A jovem terá sido assassinada depois de assistir a um concerto em Birmingham, no Reino Unido.

O corpo da jovem foi encontrado no lago de uma floresta em Tamworth, Staffordshire, a 19 de setembro. De acordo com a BBC, Keeley Bunker foi estrangulada até à morte, depois de ter ido a um concerto do rapper Aitch. Para além da detenção por homicídio, o homem enfrenta agora acusações por violação.

Na segunda-feira, o suspeito foi presente a tribunal e declarou-se inocente. É possível que o caso se arraste por algumas meses e que o julgamento só comece em julho do próximo ano.