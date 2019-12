Menina de cinco anos na lista dos youtubers mais bem pagos

A Forbes divulgou a lista dos youtubers mais bem pagos e em terceiro lugar está Anastasia Radzinskaya, uma menina russa de cinco anos que entre junho de 2018 e junho de 2019 ganhou cerca de 18 milhões de dólares (cerca de 16 milhões de euros) com vídeos que publicou na plataforma, ultrapassando nomes como PewDiePie e Jeffree Star.

Quem é Anastasia (ou Stacy)

Anastasia Radzinskaya, também conhecida como Nastya ou Stacy, foi diagnosticada com paralisia cerebral no parto, e os médicos achavam que nunca seria capaz de falar.

Os pais decidiram filmar o seu progresso nos tratamentos e em atividades comuns para partilhar com a família, até que os vídeos começaram a tornar-se virais.

Agora tem seis contas no Youtube e só o canal mais popular - "Like Nastya Vlog" - conta com 42,3 milhões de seguidores. O vídeo com mais visualizações - 767 milhões - mostra uma visita da menina e do pai a um jardim zoológico.