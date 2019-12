Porque é que um dos youtubers mais bem pagos no mundo vai deixar de fazer vídeos?

O youtuber Felix Kjellberg, conhecido na plataforma como PewDiePie, chocou os mais de 100 milhões de seguidores do canal quando anunciou, esta semana, que vai fazer uma pausa na produção de conteúdos para o Youtube por tempo indeterminado. Suspeita-se que o sueco, de 29 anos, esteja com sintomas de burnout, tendo o próprio assumido estar cansado.

"Vou fazer uma pausa no YouTube no próximo ano. Queria avisar com antecedência, porque já o decidi. Estou cansado. Estou a sentir-se muito cansado. Não sei se vocês sabem", anunciou no seu vídeo mais recente.

Criador de conteúdos há cerca de uma década, PewDiePie integra a lista dos dez youtubers mais bem pagos do mundo e é o segundo com mais subscritores. É conhecido pelos vídeos de videojogos com um toque de humor.

Nos últimos anos esteve no centro de várias polémicas, tendo sido acusado de racismo. Em 2017, o youtuber rompeu a ligação com a Disney, depois de ter utilizado referências antissemitas. Num dos vídeos polémicos, Kjellberg pagou a dois índios para segurarem um letreiro que dizia "Morte a todos os judeus".

Em resposta às críticas, defendeu-se alegando que estava "a tentar mostrar o quão louco o mundo moderno é, especificamente alguns dos serviços disponíveis online" e que as pessoas "fazem qualquer coisa por cinco dólares". Noutros vídeos, também mostrou suásticas desenhadas por um fã, tocou o hino do Partido Nazi e fez uma breve saudação de Hitler - tudo como piada, disse.