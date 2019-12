Tesla, Apple e Microsoft acusadas de exploração infantil em minas de cobalto

Na República Democrática do Congo, cinco empresas tecnológicas estão a ser acusadas de exploração infantil em minas de cobalto, um componente utilizado nas baterias dos telemóveis e computadores.

Em causa está uma queixa de 14 famílias, submetida no domingo através de uma organização não-governamental norte-americana. Os alvos da ação judicial são a Tesla, a Apple, a Alphabet (dona da Google), a Microsoft e a Dell.

De acordo com a ação judicial, as empresas faziam parte de um sistema de trabalho forçado que as famílias alegam ter levado à morte ou causado lesões graves nos seus filhos.

Algumas das empresas já reagiram. Dizem estar comprometidas com o fornecimento responsável de materiais e condenam a exploração infantil ou qualquer outro tipo de trabalho forçado.