Xanana Gusmão foi nomeado pelo Governo timorense para liderar Economia Azul

O Governo timorense nomeou esta quarta-feira o ex-Presidente Xanana Gusmão como representante especial para a economia azul, com base numa proposta do chefe do executivo, Taur Matan Ruak.

Pretende ainda ajudar a promover "o uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento económico" com "inúmeras oportunidades para Timor-Leste para o seu desenvolvimento social e económico".

Xanana Gusmão tem liderado o processo de negociação com a Austrália e a Indonésia sobre fronteiras marítimas e terrestres e ainda a tentativa de encontrar investidores para o desenvolvimento da costa sul, projeto associado ao setor petrolífero.

O líder histórico timorense chegou a ser indigitado para o atual Governo, acabando por não assumir funções.

Noutro âmbito, o Governo autorizou a ministra das Finanças a assinar com o Banco Mundial o empréstimo para a reabilitação e manutenção da estrada de Gleno-Letefoho-Hatubilico, a sul de Díli.

A obra, que deverá começar no início de 2020, deverá estar concluída em 2023.

Ainda no encontro de hoje o ministro do Ensino Superior, Ciência, e Cultura, Lounguinhos dos Santos, deu conta de novos protocolos de cooperação com as Universidade do Minho, do Porto, de Évora e do Algarve e ainda do Instituto Politécnico do Porto.