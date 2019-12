Adolescente rouba avião no aeroporto da Califórnia

Uma menina de 17 anos está presa por roubar um King Air 200, um pequeno avião particular, e por colocá-lo numa cerca no aeroporto da Califórnia, na quarta-feira de manhã, de acordo com a CNN.

A polícia encontrou a adolescente sentada dentro do avião com os fones do piloto, informou o chefe de polícia do aeroporto, Drew Bessinger.

O avião nunca descolou, mas teve alguns danos devido ao embate na cerca.

O motivo da menina é desconhecido, mas não há motivos para pensar que esteja relacionado ao terrorismo doméstico, disse Bessinger.

Nenhum passageiro comercial ou aeronave estavam em risco.