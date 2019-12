Dezenas de lápides vandalizadas em cemitério Judeu na Eslováquia

Quase 60 lápides e monumentos judeus foram vandalizados no norte da Eslováquia, afirmou um agente da polícia local, que chamou o crime de "monstruoso" e o dano espiritual resultante de "incalculável".

De acordo com a CNN, as campas foram destruídas e grafitadas no cemitério judeu de Namestovo, perto da fronteira com a Polónia.

Os moradores que não são judeus cuidam do cemitério há décadas, desde que a comunidade judaica local foi assassinada na Segunda Guerra Mundial.

A polícia abriu uma investigação criminal pelo delito de desrespeito destes locais.