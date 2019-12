Dezenas de milhares protestam na Índia contra nova lei da nacionalidade

Dezenas de milhares de indianos estão esta quinta-feira a manifestar-se contra a nova lei de nacionalidade, apesar da proibição de protestos em várias regiões e do corte na Internet.

Durante o dia, numerosas manifestações, às vezes pontuadas por confrontos, foram relatadas em vários lugares do país, desde a capital Nova Deli aos estados remotos do nordeste.

Para combater essa mobilização, que dura desde a semana passada, as autoridades indianas proibiram preventivamente qualquer reunião com quatro ou mais pessoas em muitas grandes cidades e regiões da Índia.

Esse movimento de protesto, liderado principalmente por membros da comunidade muçulmana, que constitui 14% dos 1,3 mil milhões de indianos, é um dos maiores que os nacionalistas hindus (do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi) enfrentam desde a sua chegada ao poder em 2014.

Em Nova Deli, manifestantes apareceram nos pontos de encontro planeados para os protestos, proibidos pelas autoridades.A polícia deteve e levou vários dos manifestantes em autocarros e alguns dos que protestavam seguravam uma rosa vermelha nas mãos.

"Quando formos presos, pretendemos dar (essas rosas) à polícia, porque não é uma luta contra a polícia. É uma luta contra o Governo, um Governo quase fascista", disse à AFP Shantanu, um estudante que compareceu ao protesto.

As autoridades ordenaram hoje pela manhã que as operadoras suspendessem os serviços de telefonia móvel em vários locais de Nova Deli, uma medida excecional.

As redes móveis pareciam estar restauradas à tarde, enquanto cerca de vinte estações de metro da capital continuavam fechadas. A violência eclodiu novamente no norte de Uttar Pradesh, a região mais populosa da Índia, com 200 milhões de habitantes e uma grande comunidade muçulmana, apesar da proibição de manifestações em todo o estado, segundo um artigo de lei herdada da colonização britânica.

Os confrontos opuseram polícias e manifestantes em Lucknow, capital regional, e no distrito de Sambhal, a 300 quilómetros de distância da primeira.Nesta segunda localidade, centenas de manifestantes queimaram veículos e atiraram pedras contra as forças de segurança, que dispararam gás lacrimogéneo, disse à AFP o chefe de polícia local, Yamuna Prasad.

"Estamos a tentar controlar a situação. Pedimos que as pessoas voltassem para casa", disse o polícia.

Um dos maiores protestos registados até agora em toda a Índia foi na cidade de Malegaon, no oeste de Maharashtra, um estado não sujeito à proibição das manifestações, onde cerca de 60.000 pessoas se reuniram pacificamente, referiu a polícia local à AFP.

No nordeste do país, onde o movimento de protesto começou na semana passada e já resultou na morte de seis pessoas, mais de 20.000 pessoas reuniram-se em diferentes lugares no estado de Assam, informou um correspondente da AFP no local.

Os manifestantes protestam contra uma nova lei que facilita a concessão da cidadania indiana aos refugiados do Afeganistão, Paquistão e Bangladesh, com a condição de que estes não sejam muçulmanos.

Os manifestantes consideram isso discriminatório e contrário à Constituição indiana. Em Bihar (norte), onde a proibição de manifestações estava em vigor em vários distritos, milhares de apoiantes de partidos da oposição estavam a manifestar-se, bloqueando estradas e ferrovias, de acordo com um correspondente da AFP.

A Internet permaneceu suspensa em várias cidades de maioria muçulmana de Uttar Pradesh, bem como em vários estados do nordeste.

As paralisações de acesso à Internet são uma técnica frequentemente usada pela polícia indiana em caso de manifestações ou distúrbios.Em Bombaim, as celebridades de "Bollywood" (atores da indústria do cinema local) eram esperadas à tarde para uma manifestação organizada principalmente por jovens.

A nova legislação não diz respeito diretamente aos indianos da fé muçulmana, mas cristalizou os medos e a raiva da minoria após cinco anos de Governo dos nacionalistas hindus.

A Amnistia Internacional instou as autoridades indianas a "acabar com a repressão a manifestantes pacíficos que protestam contra (uma lei discriminatória)".

A organização de direitos humanos classificou a ação das forças de segurança de "implacável", acusada pelos manifestantes de violência nos últimos dias.