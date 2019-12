Polícia de Hong Kong congela 8M€ de fundo de apoio aos manifestantes

A polícia de Hong Kong deteve hesta quinta-feira quatro pessoas e congelou 70 milhões de dólares de Hong Kong (equivalente a oito milhões de euros) de um fundo de apoio aos manifestantes por suspeitas de lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia, citada pela imprensa local, os suspeitos, com idades entre os 17 e os 50 anos, são membros da plataforma Spark Alliance, que tem vindo a angariar fundos para cobrir as despesas legais e médicas dos manifestantes de Hong Kong.

Em conferência de imprensa, o superintende da polícia, Chan Wai-ke, disse que as detenções tiveram como pano de fundo "transações bastante suspeitas" relacionadas com o grupo.

"A nossa ação policial de hoje baseou-se na identificação de transações financeiras suspeitas por uma empresa de fachada. Nos últimos seis meses, descobrimos que havia grandes depósitos em dinheiro, bastante duvidosos, que não estavam de acordo com a sua natureza comercial", acrescentou.

Segundo o mesmo responsável, a polícia apreendeu, durante a operação policial de hoje, 130 mil dólares de Hong Kong em dinheiro e cupões de supermercado no valor de 165 mil dólares de Hong Kong.

"Apreendemos algumas flechas, algumas armas. Não excluímos a possibilidade de que o fundo tenha sido usado como recompensa para encorajar os adolescentes a saírem às ruas e juntarem-se à agitação civil", disse.

O 'site' da plataforma refere que todo o dinheiro arrecadado será canalizado para apoiar as pessoas detidas durante os protestos e para cobrir as despesas médicas e legais dos manifestantes com dificuldades.

