Isto é o que acontece a um casal que ignora as regras de trânsito

Um casal chinês foi atropelado esta semana no mesmo local, na mesma estrada, por dois carro brancos num período de dez minutos, depois de ignorarem as regras de trânsito.

Nas imagens das câmaras de vigilância divulgadadas pelas autoridades de Hubei, na China, é possível ver os dois acidentes. A primeira vítima foi a mulher, que tentou atravessar seis faixas de uma estrada com uma bicicleta elétrica e acabou por sofrer apenas ferimentos leves. No entanto, o homem, que atravessou a estrada minutos depois, ficou gravemente ferido após o acidente e foi levado para o hospital.

Como forma de chamar a atenção para outros peões que ignoram as regras de trânsito, a polícia partilhou as imagens dos dois acidentes na Weibo, uma rede social utilizada pela população chinesa semelhante ao Twitter.

As identidades do casal não foram reveladas, segundo o Daily Mail. A polícia de trânsito de Yichang instou o público a seguir as regras de trânsito e evitar atalhos.