Vídeo mostra resgate de menina síria dos escombros de um edifício bombardeado

Uma menina síria, Islam Habra, foi resgatada dos escombros de um edifício depois de um ataque aéreo no noroeste da Síria. O vídeo da operação de resgate foi divulgado pelos voluntários do grupo “The White Helmets” (Capacetes Brancos, em português) no Facebook.

“Por favor, tirem a minha perna daqui. Quero ver a minha mãe e os meus irmãos”, pede a menina de nove anos a um dos voluntários. A criança ficou presa nos destroços depois do edifício onde vivia ter colapsado na sequência dos ataques. A mãe da menina morreu, assim como duas crianças, de três e nove anos.

“Não podia deixá-la. Enquanto estamos a tentar salvar alguém, temos de falar para essa pessoa até que o resgate esteja terminado. Não podíamos dizer-lhe que a mãe tinha sido morta. Tentámos fazê-la esquecer a situação em que se encontrava” disse um dos voluntários à CNN.

A mãe terá morrido durante o segundo ataque aéreo, quando decorria já a operação para salvar Islam Habra. Os voluntários contaram que conseguiam ouvi-la inicialmente, mas que depois da segunda explosão deixaram de a ouvir.

Este vídeo surge numa altura em que se intensificaram os confrontos entre forças do regime e grupos armados na região de Idlib, dominada por 'jihadistas' do grupo Hayat Tahrir al-Cham (HTS), um antigo ramo sírio da Al-Qaida. Também a Força Aérea russa, que apoia as forças do regime, está a bombardear áreas nesta província.

No domingo, o voluntário que participou no resgate desta menina perdeu a mulher e três filhos num ataque.