Emmanuel Macron apela a trégua nas greves durante o Natal

Em visita oficial à Costa do Marfim, o Presidente francês fez um apelo aos grevistas e aos que protestam em França. Emmanuel Macron pediu uma trégua natalícia. Milhões de franceses, que viajam nesta altura do ano para se reunirem com as famílias, enfrentam enormes dificuldades com as greves marcadas pelos sindicatos dos transportes.



Muitas pessoas estão, mesmo, à procura de soluções alternativas. Há grupos, nas redes sociais, para partilha de carros particulares e as empresas de autocarros já não estão a conseguir dar resposta aos pedidos de bilhetes.

Os sindicatos dizem que mantêm os protestos, mesmo durante a quadra natalícia.