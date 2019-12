Falhou o projeto Starliner da NASA

O objetivo parecia simples. Ir e voltar da Estação Espacial Internacional. Mas ao segundo dia, um problema num software a bordo do Starline obrigou a NASA a abortar a missão. Aterrou na manhã deste domingo, no deserto do Novo México.

Uma viagem curta para Rossie - a boneca de testes - e vários presentes de natal e alimentos que tinham como destino a tripulação da Estação Espacial Internacional.

A NASA tem perdido importância durante as últimas décadas, mas a agência do governo norte-americano está empenhada em voltar a conquistar um lugar de relevo na exploração espacial.