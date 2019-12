Pelo menos 20 mortos em acidente rodoviário na Guatemala

Uma colisão entre um autocarro e um camião causou pelo menos 20 mortos e vários feridos este sábado de manhã no leste da Guatemala, indicou a polícia de trânsito.

O acidente ocorreu numa estrada do distrito de Zacapa, anunciou na rede social Twitter a Direção-Geral da Polícia de Trânsito (PROVIAL). A polícia precisou, segundo a agência France Presse, que o tráfego está interrompido na zona do acidente devido ao inquérito, nomeadamente a identificação das vítimas. A agência noticiosa espanhola EFE refere que os bombeiros voluntários dão conta de 26 feridos.

Os motoristas de ambos os veículos sobreviveram ao acidente, indicaram as autoridades.Segundo informações da imprensa local, o motorista do camião perdeu o controlo do veículo que chocou com o autocarro, viajando de Peten (norte) para a capital com cerca de 55 passageiros